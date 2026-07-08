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Алваро Арбелоа ще продължи кариерата си във Висшата лига

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Спорт
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Испанецът подписа за три години с Фулъм.

алваро арбелоа потвърди раздялата реал мадрид
Снимка: БГНЕС
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Испанският специалист Алваро Арбелоа е новият мениджър на Фулъм, съобщиха от клуба.

Той пристига в Западен Лондон директно от Реал Мадрид, където работи през втората половина на миналия сезон след уволнението на Чаби Алонсо.

43-годишният Арбелоа сложи подписа си под договор с "котиджърс" за три сезона. Той заменя португалеца Марко Силва, който избра да се завърне в родината си, за да поеме Бенфика.

За Арбелоа това ще бъде първи треньорски опит извън Испания и в частност Реал Мадрид. Той обаче познава футбола в Англия, тъй като като играч носеше екипите на Ливърпул и Уест Хем.

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#Алваро Арбелоа #Висша лига 2026/27 #ФК Фулъм

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