Алваро Арбеола: Разбирам отговорността, която нося

Алваро Арбеола окачестви като специален денят, в който бе назначен за старши треньор на Реал Мадрид. Испанецът замени Шаби Алонсо, който се раздели с „белите“ след само 6 месеца престой начело. Новият наставник говори пред „АС“, коментирайки, че разбира отговорността, която носи.

"Това е специален ден, като всеки друг, когато съм част от Реал Мадрид. Тук съм от 20 години. Това е най-добрият клуб в историята. Разбирам отговорността, която нося, но и съм много щастлив. Вчера следобед бях информиран, че Шаби и клубът са постигнали споразумение и че искат аз да поема поста. Разбира се, говорих с Шаби. Всички тук знаят за нашето приятелство. Ценя го и го обичам много и знам, че чувството е взаимно и ще продължи да бъде така. Ще остана тук толкова дълго, колкото искат от Реал Мадрид. Това е моят дом", сподели Арбеола пред мадридското издание.