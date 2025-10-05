БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

Аманда Анисимова спечели титлата от тенис турнира в Пекин

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Американкта победи Линда Носкова в спора за трофея.

Аманда Анисимова
Снимка: БТА
Аманда Анисимова спечели на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите WТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара. На финала поставената под №3 американка победи с 6:0, 2:6, 6:2 Линда Носкова.

24-годишната Анисимова е третата представителка на САЩ, която печели титлата в китайската столица след Коко Гоф и Серина Уилямс. Американската тенисистка започна много силно решителния двубой, побеждавайки в първия сет само за 22 минути.

След това поставената под №26 в схемата чехкиня успя да се върне в двубоя след 6:2 във втората част.

Аманда Анисимова, която достигна до финала на Откритото първенство на САЩ преди месец, направи решителен пробив за 4:2 в третия сет и приключи срещата при първата си възможност за час и 46 минути.

Това е втора титла за Анисимова през сезона и общо четвърта в кариерата й до момента. Преди близо 12 месеца американката беше на 43-то място в световната рангриста, а в момента се намира на четвърта позиция.

20-годишната Линда Носкова игра за първи път в мач за титлата от турнир WТА 1000.

#тенис турнир в Пекин 2025 #Аманда Анисимова

