Американците Тейлър Фриц и Бен Шелтън ще спорят за титлата на турнира в Далас

Поставеният под номер 1 Тейлър Фриц победи Марин Чилич в два сета, а вторият в схемата Бен Шелтън се справи с действащия шампион Денис Шаповалов, което осигури на най-добрите американски тенисисти сблъсък за титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара.

Фриц направи 22 аса при победата си със 7:6(5), 7:6(3) над хърватския ветеран Чилич, докато Шелтън стигна до победа с 4:6, 6:4, 7:6(4) срещу Шаповалов.

28-годишният Фриц е седми в света, две места пред Шелтън, който идва след участие в четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия, завършило със загуба от Яник Синер в два сета.

Шелтън се върна след загуба на сет за втори пореден мач, след като победи Миомир Кецманович на четвъртфиналите. 23-годишният Шелтън изоставаше с един сет и беше изправен пред три точки за пробив при резултат 1:1 във втория сет, но успя да спаси подаването си и това даде импулс в играта му. По-късно той взе два сетбола на сервиса на седмия поставен Шаповалов и реализира втория, за да вкара мача в решителен трети сет. Шелтън спечели три от последните четири точки в тайбрека, като осигури победата с още един уинър от форхенд.

В другия полуфинал 37-годишният Чилич използва мощния си сервис, за да избегне няколко трудни ситуации в мач с 38 аса. Чилич, който се стремеше към 600-ата си победа на сингъл в кариерата си, спаси и петте точки за пробив срещу него, докато Фриц не се изправи срещу нито една в третата си победа в четири срещи с Чилич.