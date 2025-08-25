БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Американец подсили баскетболния Ботев 2012

Спорт
Второ ново попълнение в състава на дебютанта в НБЛ.

Американец подсили баскетболния Ботев 2012
Ботев 2012 даде старт на новата седмица с новина. След обявяването на Георги Герганов, който се оказа първо ново попълнение, дебютантът в НБЛ се сдоби и с първи чужденец това лято. Врачани привлякоха Дейвид Хоутън, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще се подвизава с екипа на Ботев от новия сезон.

Крилото бе част от ТФТ Скопие, озовавайки се в редиците на северномакедонците края на януари 2023 година. През миналия сезон той помогна на отбора от Скопие да се пребори за среброто в шампионата на западната ни съседка. Хоутън записа средно по 8.3 точки и 7.4 борби за 31 мача в елита на Северна Македония.

Американският играч е добре познат на родната публика от изявите си с Балкан през 2017/2018 и от тези със Спартак Плевен, където игра за кратко през 2022/2023. В периода си при „зелените“ спечели сребро в родния елит.

До този момент 34-годишният ветеран е защитавал още цветовете на гръцките Трикала и Ретимно, естонския Раквере, австрийския Виена и северномакедонския Пелистер. Колежанската кариера на 200-сантиметровия баскетболист преминава през Съливън Комюнити Колидж и Ню Йорк Стейт.

