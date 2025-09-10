БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американецът Сам Фриймън е поредното ново попълнение в отбора на Черно море Тича

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Досега варненският тим привлече още трима чужденци

Американецът Сам Фриймън е поредното ново попълнение в отбора на Черно море Тича
Слушай новината

Американският баскетболист Сам Фриймън е поредното ново попълнение в отбора на Черно море Тича за новия сезон в Националната баскетболна лига. Той играе на позиция център.

През миналия сезон в Австралия (NBL1 – Mandurah) играчът е записал впечатляващи резултати, съобщават от варненския клуб.

Сам Фриймън е реализирал средно на мач по 17,6 точки, спечелил е по 9,7 борби, записал е 1,6 блокади. При стрелбата от игра успеваемостта му е 61,8 процента, а при тройките - 41,2 на сто. От наказателната линия американецът е 75,5 процента.

"С енергия, атлетизъм и силно присъствие под коша, Фриймън е готов да внесе нова динамика и сила в редиците на „моряците“. Добре дошъл във Варна, Сам!", написаха от Черно море Тича в официалната си страница във фейсбук.


Досега варненският тим привлече още трима чужденци - Ламонт Уест, Алонзо Гафни и Джелани Уотсън-Гейл, както и както и капитанът на Берое от миналия сезон Венцислав Петков и Георги Боянов.

През новия сезон в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов, Михаил Молдов и Марин Маринов, а Иван Спиров се раздели с отбора. Вчера тимът спечели първата си контрола като гост на Шумен със 107:60.

