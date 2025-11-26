Монтана 2003 продължава да лети в Адриатическата лига

Монтана 2003 няма спиране в Адриатическата лига. Баскетболистките на Преслав Пешев отказаха Партизан 1953 с 67:57 в мач от шестия кръг. В зала "Младост" действащите шампионки в женската А група държаха съдбата си в свои ръце през целия двубой и нито за момент не дадоха на своя съперник да мечтае за победа, записвайки пети пореден успех в Адриатика.

Това бе достатъчно за "белите" да продължат да се радват на пълен актив от пет победи, като все още са единственият непобеден отбор. На 3 декември (сряда) Монтана ще се отправи към Хърватия, за да гостува на Студио Загреб.

Домакините стартираха вихрено и без особени проблеми стигнаха до двуцифрена преднина със съдействието на Даниела Уолън и Дениа Дейвис-Стюърт. Гостите трудно се отърсиха от шока и за цялата първа част отбелязаха едва 7 точки, което позволи на „белите“ да се отскубнат с 13 точки.

Резултатността драстично намаля в следващата десетка, но това по никакъв начин не застраши солидната разлика на отбора от Монтана. Постепенно Радостина Христова и Уолън се активизираха, правейки така че шампионът в женската А група да се изстреля при 37:25 на голямата почивка.

Домакините продължиха в същия дух и при подновяването на играта, стигайки до още по-сериозен аванс чрез Линда-Лота Лехторанта, Христова, Уолън и Стюърт. До края на третата част сръбкините отново не бяха в състояние да отговорят и „белите“ си осигуриха преднина от 17 точки. Въпреки че допусна известен спад към края на мача, актуалният носител на Купата на България не срещна проблеми и във финалната десетка.

Даниела Уолън бе над всички за Монтана с 20 точки, 6 борби и 5 асистенции. Дениа Дейвис-Стюърт приключи с 19 точки и с 12 овладени под двата ринга топки, Радостина Христова записа 15 и 9 овладени под двата коша топки.

Изабел Варежао финишира с 15 точки и 15 борби за Партизан. Марта Йованович има 12 и 7 овладени под двата ринга топки.