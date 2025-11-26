БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист счупи каръка в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

Исторически успех за самоковския тим в Европа.

рилски спортист допусна нова грешка адриатическата лига
Снимка: rilskibasket.com
Слушай новината

Рилски спортист пренаписа своята история, след като записа първи успех в дебютния си сезон от Адриатическата лига. Момичетата на Маргарита Маринкова сразиха Студио Загреб с 97:78 мач от шестия кръг. В зала "Трънско" участникът в женската А група започна да диктува събитията на паркета още през първото полувреме, а през второто затвърди своята доминация, прекъсвайки негативната си серия от четири поредни грешни стъпки.

Така Рилецо вече е с една победа и четири загуби в Адриатика. Следващият мач в турнира за Рилски в турнира ще бъде на 3 декември (сряда), когато ще гостува на Орлови.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)


Началото премина под знака на размяната на сериите, а реализатори не липсваха и от двете страни. Силната игра на Деница Манолова, подкрепена от точния мерник на Радина Илиева, позволи на гостите да се радват на кратко водачество и аванс от 4 точки след 10 минути игра.

Джоузи-Ан Джонсън, Виолета Григорова и Илиева дадоха тон на самоковския тим да се изстреля с двуцифрена преднина на самоковския тим за начало на втората десетка.Действията на Леа Хайдин и Джазмин Елдър не помогнаха кой знае колко на домакините, а това този факт се възползва Димана Костова, която се постара българките да поведат на голямата почивка при 55:42.

Точните стрелби на Хана Арнаутович, Хайдин и Елдър дадоха тон на хърватките в опит да се доближат при подновяването на играта. В следващия момент Ивана Бонева, Виктория Иванова и Джонсън отговориха, за да може самоковският тим да се откъсне с 11 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка Рилецо увеличи допълнително оборотите и разликата, с което си улесни задачата до края на мача.

Радина Илиева даде тон за успеха на Рилски с 18 точки и 7 борби. Джоузи-Ан Джонсън, Кейла Грийн (8 асистенции) и Виктория Иванова (6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса) добавиха по 13 точки. Деница Манолова (7 овладени под двата коша топки и 5 завършващи паса), Виолета Григорова (5 борби) и Ивана Бонева отбелязаха реализираха по 11.

Джазмин Елдър отвърна за хърватките с 18 точки и 5 борби. Драгана Домузин има 16, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Леа Хайдин записа 15 и 5 завършващи подавания, Хана Арнаутович наниза 13 точки.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Студио Загреб #ЖБК Рилски спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
1
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
2
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
3
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
5
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Български баскетбол

Треньорът на баскетболния Реал М разкри за проблеми с пристигането в България
Треньорът на баскетболния Реал М разкри за проблеми с пристигането в България
Пини Гершон към мъжкия тим по баскетбол: Силата на един отбор е в неговия колектив Пини Гершон към мъжкия тим по баскетбол: Силата на един отбор е в неговия колектив
Чете се за: 02:55 мин.
БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига
Чете се за: 00:37 мин.
Рилски спортист не остави съмнения срещу Ботев 2012 Рилски спортист не остави съмнения срещу Ботев 2012
Чете се за: 03:00 мин.
Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс Над 1000 деца ще се включат в европейската седмица на баскетбола на Спешъл Олимпикс
Чете се за: 01:17 мин.
Локомотив Пловдив се разправи с Левски в НБЛ Локомотив Пловдив се разправи с Левски в НБЛ
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК за 2026 г.
Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене бюджета на НЗОК...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ