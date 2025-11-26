Рилски спортист счупи каръка в Адриатическата лига

Рилски спортист пренаписа своята история, след като записа първи успех в дебютния си сезон от Адриатическата лига. Момичетата на Маргарита Маринкова сразиха Студио Загреб с 97:78 мач от шестия кръг. В зала "Трънско" участникът в женската А група започна да диктува събитията на паркета още през първото полувреме, а през второто затвърди своята доминация, прекъсвайки негативната си серия от четири поредни грешни стъпки.

Така Рилецо вече е с една победа и четири загуби в Адриатика. Следващият мач в турнира за Рилски в турнира ще бъде на 3 декември (сряда), когато ще гостува на Орлови.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)





Началото премина под знака на размяната на сериите, а реализатори не липсваха и от двете страни. Силната игра на Деница Манолова, подкрепена от точния мерник на Радина Илиева, позволи на гостите да се радват на кратко водачество и аванс от 4 точки след 10 минути игра.

Джоузи-Ан Джонсън, Виолета Григорова и Илиева дадоха тон на самоковския тим да се изстреля с двуцифрена преднина на самоковския тим за начало на втората десетка.Действията на Леа Хайдин и Джазмин Елдър не помогнаха кой знае колко на домакините, а това този факт се възползва Димана Костова, която се постара българките да поведат на голямата почивка при 55:42.

Точните стрелби на Хана Арнаутович, Хайдин и Елдър дадоха тон на хърватките в опит да се доближат при подновяването на играта. В следващия момент Ивана Бонева, Виктория Иванова и Джонсън отговориха, за да може самоковският тим да се откъсне с 11 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка Рилецо увеличи допълнително оборотите и разликата, с което си улесни задачата до края на мача.

Радина Илиева даде тон за успеха на Рилски с 18 точки и 7 борби. Джоузи-Ан Джонсън, Кейла Грийн (8 асистенции) и Виктория Иванова (6 овладени под двата ринга топки и 6 завършващи паса) добавиха по 13 точки. Деница Манолова (7 овладени под двата коша топки и 5 завършващи паса), Виолета Григорова (5 борби) и Ивана Бонева отбелязаха реализираха по 11.

Джазмин Елдър отвърна за хърватките с 18 точки и 5 борби. Драгана Домузин има 16, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции. Леа Хайдин записа 15 и 5 завършващи подавания, Хана Арнаутович наниза 13 точки.