С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу

Спорт
Американката надделя над Шуай Чжан, а новозеландката се справи с представителка на САЩ.

Ан Ли и Лулу Сун ще играят за титлата в Гуанчжоу
Снимка: БТА
Слушай новината

Ан Ли се класира на финал на турнира WTA 250 в Гуанчжоу. В китайския град американката надделя над Шуай Чжан с 5:2 и след отказ на китайката, която е контузена.

Ли ще играе за титлата срещу Лулу Сун (Нова Зеландия), която се наложи над квалификантка Клеър Лу (САЩ) с 6:0, 7:6(3) за близо два часа игра.

Сун доминираше в първия сет, а във втория пропиля аванс от 4:2 преди да затвори мача след тайбрек.

Тенисистката от Нова Зеландия има две победи в два мача срещу Ан Ли на твърди кортове през 2023 и 2024 година.

