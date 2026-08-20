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Анас Маздрашки приключи участието си на турнира в Арад

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20-годишният българин отстъпи в два сета пред италианеца Матео Шиахбази във втория кръг на надпреварата

анас маздрашки класира втория кръг тенис турнира клей арад румъния
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Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Арад, Румъния, който е с награден фонд от 15 хиляди долара.

20-годишният български тенисист, поставен под №5 в основната схема, допусна поражение от италианеца Матео Шиахбази с 2:6, 4:6. Срещата продължи час и 48 минути.

Маздрашки изпита затруднения още в откриващия сет. Българинът загуби два пъти подаването си, което позволи на неговия съперник да натрупа комфортен аванс и да затвори първата част с 6:2.

Във втория сет битката беше значително по-равностойна. Двамата тенисисти успяваха да защитават сервисите си и развръзката дойде в самия край. При 4:5 Маздрашки сервираше за оставане в мача, но Шиахбази стигна до решаващ пробив и сложи край на срещата с 6:4.

Така поставеният под №5 българин приключи участието си на сингъл в Арад във втория кръг, а Матео Шиахбази продължава към четвъртфиналите на турнира.

#Матео Шиахбази #тенис турнир в Арад #Анас Маздрашки

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