Анас Маздрашки продължава към полуфиналите на турнир в Букурещ

Българският тенисист Анас Маздрашки продължава към полуфиналите на сингъл на турнира на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

Седмият в схемата Маздрашки надигра втория поставен представител на домакините Себастиан Гима с 6:2, 6:4 за час и половина на корта.

20-годишният българин спечели първия сет със серия от четири последователни гейма, а във втората част той на два пъти навакса пробив пасив и от 3:4 реализира обрат с три поредни гейма.

Съперник на Анас Маздрашки в спор за място на финала ще бъде поставеният под номер 6 представител на домакините Габриел Гету.