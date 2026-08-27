Анас Маздрашки продължава напред в Букурещ

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнирa по тенис на клей в румънската столица Букурещ с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, който е поставен под номер 7 в основната схема, надигра представителя на домакините Рареш Пиеляну с 6:4, 7:5, 6:4 в мач, продължил три часа и 46 минути.

Румънецът стартира срещата силно и поведе с 3:1, преди Маздрашки да изравни. Пиеляну спечели следващото си подаване и отново излезе напред, но тогава българинът спечели три поредни гейма и поведе в общия резултат.

Във втората част двамата си размениха по два пробива и се стигна до равенство 5:5, но румънецът реализира ключов брейк като част от два последователни гейма, пращайки срещата в решаващ трети сет. В него българинът навакса пробив пасив и поведе с 4:2, а до края Пиеляну не успя да отговори.

Съперник на Маздрашки в четвъртфиналната фаза ще бъде друг румънец - вторият поставен Себастиан Гима.