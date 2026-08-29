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Анас Маздрашки пропиля три мачбола и отпадна на полуфиналите на турнир в Букурещ

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Спорт
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Поражение за българския тенисист в Румъния.

Анас Маздрашки
Снимка: БТА
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Анас Маздрашки отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Букурещ (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният българин, поставен под №7, отстъпи пред шестия в схемата Габриел Гецу (Румъния) с 6:3, 6:7(4), 1:6. Двубоят продължи три часа и 18 минути.

Маздрашки поведе с 5:2, допусна пробив за 5:3, но отговори с нов брейк, за да спечели първия сет с 6:3. Българинът навакса пробив пасив в началото на втората част, а при 5:4 пропусна три мачбола при сервис на Гецу. След това се стигна до тайбрек, който румънецът спечели със 7:4 точки. В третата решителна част Маздрашки изостана с 0:5 и до края не успя да навакса.

Преди този мач българинът постигна три поредни победи, като загуби само един сет. На четвъртфиналите той елиминира втория в схемата представител на домакините Себастиан Джима.

#Анас Маздрашки

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