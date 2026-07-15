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Анас Маздрашки с успешен старт на турнир по тенис в Испания

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Спорт
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Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Анас Маздрашки
Снимка: БТА
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Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на единично на турнира на червени кортове в Гандия (Испания). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

25-годишният българин победи на старта на основната схема испанския квалификант Жоан Торес Еспиноса със 7:5, 6:4 за два часа и 20 минути на корта.

Маздрашки направи решителен пробив в 11-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част той взе подаването на съперника си за 3:2, което се оказа достатъчно за крайния успех.

В следващия кръг българинът ще играе с друг квалификант - Лудвиг Хеде от Швеция.

#Атанас Маздрашки

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