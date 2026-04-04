БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Анастасия Калева стана шампионка на "София Къп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
Спорт
Запази

Калева взе злато в многобоя, Яница Динева спечели с бронза при жените на турнира.

анастасия калева стана шампионка софия къп
Снимка: БТА
Слушай новината

Анастасия Калева стана шампионка, а Яница Динева спечели бронз в многобоя при жените на международния турнир по художествена гимнастика "София къп".

Калева, която днес празнува рожден ден, взе златото в многобоя със 107.250 (28.100 обръч, 25.800 топка, 26.400 бухалки, 26.950 лента). Със стабилни и изключително трудни композиции на четирите уреда, тя беше безапелационен лидер от началото до края.

Сребърното отличие заслужи Андреа Вердес (Румъния) със 103.600. Яница Динева допълни подиума със 103.050 (22.300, 26.050, 27.100, 27.600), като направи изключително силно състезание при завръщането си на килима след тежка контузия.

Алекса Рашева завърши с 99.900 (26.750 обръч, 25.250 топка, 26.200 бухалки и 21.700 лента), а Олександра Шалуева с 99.300 (27.000, 24.400, 24.500, 23.400). Двете обаче участват извън класирането.

Турнирът при жените е с награден фонд от 20 000 евро, осигурен от Palms Bet, и е разпределен между най-добрите осем в многобоя.

На финалите България ще има силно присъствие. Анастасия Калева ще играе на всички четири уреда, като влиза с най-силен резултат на обръч - 28.100 (трудност 12.600, артистичност 7.800, изпълнение 7.700), с втора по сила оценка на топка - 25.800 (11.300, 7.550, 6.950), с втора оценка на бухалки - 26.400 (11.600, 7.700,7.100) и с втора оценка на лента - 26.950 (12.000, 7.650, 7.300).

Яница Динева ще участва на три финала, като влиза с най-висок резултат на топка - 26.050 (10.800, 7.750, 7.500), с най-висока оценка на бухалки - 27.100 (12.100, 7.700, 7.300) и с най-силен резултат на лента - 27.600 (12.600, 7.800, 7.200).

Олександра Шалуева също е финалистка на обръч с 27.000 (12.200, 7.300, 7.500) - трета по сила оценка.

По-рано днес България спечели и отборната титла при девойките.

Утре са финалите на отделните уреди при девойките и при жените.

#София къп 2026 #Анастасия Калева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ