Андрей Петров: Трябва да направим така, че българският футбол отново да произвежда

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Андрей Петров заяви след края на работата на 13-ия редовен конгрес, който се проведе в столичен хотел, как голямата цел на организацията е да направи така, че българският футбол отново да произвежда качествени играчи и те да присъстват в големите първенства, турнири и клубове. Всички действия по програми, стратегии и инициативи са насочени в тази посока.

В момента на футболния терен България основно се свързва като пазар, на който идват чужденци, играят определено време и след това се препродават в други първенства. Тази тенденция обаче трябва да бъде обърната и БФС прави всичко в тази посока.

„Беше приет приет отчет за стария период, гласувани финансов отчет и новата стратегическа програма с целите, които си поставяме за следващите четири години и стратегията за "Мисия Талант" - програма, вече показана на 60 клуба. Идеята е българският футбол отново да произвежда, а не да бъде пазар за чужденци, които идват тука и след това се препродават. Част от това е и новата планирана за откриване това лято Академия на БФС, където образованието и спортът ще вървят ръка за ръка", заяви той.

Петров увери, че централата работи неуморно за развитието на спорта.

"Ние смятаме, че това е нашият социален ангажимент като най-голямата спортна федерация. През тази година сме работили с хора от ФИФА и УЕФА за осъвременяване на нормативните документи и това беше заложено като промени в Устава на БФС. За нас иновационния център, създаден от Министерски съвет, в което участва и БФС, е нещо революционно. И естествено, всички постижения на този център после да бъдат представени като възможности за законодателни инициативи", каза Петров.

Теодор Тодоров, член на изпълкома, обясни своята визия за проведения днес Конгрес.

"За мене най-важното днес е пътната карта, която се прие. За нас е важно да има правила, които са еднакви за всички членове в българския футбол, без значение дали са големи или малки клубове. И ако е така, промените ще се случат бързо", допълни той.