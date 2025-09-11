Ангел Лясков премина в Локомотив (София)

Ангел Лясков подписа двугодишен договор с Локомотив (София), съобщиха от пресслужбата на клуба. Левият бранител е юноша на Литекс, а през последните 2 сезона защитава цветовете на Локомотив (Пловдив).

Лясков е преминал през всички национални гарнитури на България и има 2 мача за мъжкия национален отбор.

„Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ангел Лясков здраве, късмет и много радостни моменти с червено-черната фланелка!“, написаха от Локомотив.