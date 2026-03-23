Ангело Щилер и Крис Фюрих бяха повикани по спешност в националния отбор на Германия

Ангело Щилер и Крис Фюрих получиха късни повиквателни за националния отбор по футбол на Германия за предстоящите контроли срещи. Те ще бъдат заместници на Феликс Нмеча и Александър Павлович, които отпаднаха от основната група заради контузии.

Германците ще играят приятелски мачове с Швейцария и Гана, които ще бъдат последни преди определянето на окончателните състави за Световното първенство.

Борусия Дортмунд обяви по-рано днес, че 25-годишният Нмеча е получил контузия на страничните връзки на коляното по време на мача от Бундеслигата срещу Хамбургер ШФ (3:2) в събота и ще отсъства от игра няколко седмици. Павлович пък лекува травма в тазобедрената става.

В състава попадна и Дениз Ундав, който отбеляза две попадения и направи асистенция при победа на Щутгарт с 5:2 срещу Аугсбург в Бундеслигата. Той има 18 попадения в Бундеслигата през сезона и пред него е само Хари Кейн от Байерн Мюнхен с 31.