БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Англия с убедителна победа над Уелс

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Това бе най-бързият случай, в който Англия стига до 3:0 от 1985 година насам.

Англия, Джордан Пикфорд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Националният отбор на Англия, воден от Томас Тухел, продължи положителната си серия с категоричен успех с 3:0 срещу Уелс в контролна среща на „Уембли“ в четвъртък вечер.

Мениджърът на "Трите лъва" бе подложен на критики заради състава, който повика за октомврийските мачове, като сред отсъстващите личаха имената на Джуд Белингам, Фил Фоудън и Джак Грийлиш. Въпреки това, Тухел настоя да надгради над впечатляващото представяне срещу Сърбия през септември — и тимът му го направи с лекота срещу силно превъзхождан съперник.

Англичаните решиха мача още в първите 20 минути. Морган Роджърс откри резултата след отлично подаване на Марк Геи, Оли Уоткинс удвои след пас на далечната греда, А Букайо Сака оформи класиката с прекрасно завъртане и изстрел в горния ъгъл.

Това бе най-бързият случай, в който Англия стига до 3:0 от 1985 година насам.

Уоткинс, който започна като титуляр вместо контузения Хари Кейн, пропусна невероятна възможност от метър разстояние, след което се удари в гредата и напусна играта на полувремето. Тухел ще се надява поне един от двамата си чисти нападатели да е на разположение за предстоящата визита в Латвия във вторник.

През втората част темпото спадна след поредица от смени. Роджърс удари гредата, а Дейвид Брукс регистрира първия точен удар за Уелс чак в 56-ата минута. Джордан Пикфорд се намеси стабилно, както и при удар с глава на Крис Мефам по-късно. Стражът на Англия не е допускал гол на „Уембли“ вече година.

Въпреки някои късни грешки в защита, Англия запази суха мрежа и отново изглежда уверена.

След мача Тухел подчерта, че Англия остава аутсайдер за титлата на световното първенство, но отбеляза, че тимът започва да показва напредък и характер. Победа срещу Латвия във вторник може да осигури директна квалификация, ако Сърбия не победи Албания в събота.

Свързани статии:

Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните
Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните
Мачът бе първи за Англия на „Уембли“ от март насам.
Чете се за: 03:07 мин.
# Томас Тухел

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
2
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
4
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
5
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
6
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Национални отбори

Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция
Мбапе отново е в центъра на вниманието във Франция
Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония Гатузо с въпросителни в състава на Италия преди мача с Естония
Чете се за: 01:55 мин.
Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните Томас Тухел критикува публиката на „Уембли“: Не получихме никаква енергия от трибуните
Чете се за: 03:07 мин.
Австрия вкара 10 гола на Сан Марино Австрия вкара 10 гола на Сан Марино
Чете се за: 01:57 мин.
Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026 Финландия записа важни три точки по пътя към Мондиал 2026
Чете се за: 01:15 мин.
Алжир се завръща на най-голямата футболна сцена след 12-годишно отсъствие Алжир се завръща на най-голямата футболна сцена след 12-годишно отсъствие
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата разпитва зам.-кмета по екология на Столичната община...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кой ще бъде носителят на Нобеловата награда за мир?
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ