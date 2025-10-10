Англия с убедителна победа над Уелс

Националният отбор на Англия, воден от Томас Тухел, продължи положителната си серия с категоричен успех с 3:0 срещу Уелс в контролна среща на „Уембли“ в четвъртък вечер.

Мениджърът на "Трите лъва" бе подложен на критики заради състава, който повика за октомврийските мачове, като сред отсъстващите личаха имената на Джуд Белингам, Фил Фоудън и Джак Грийлиш. Въпреки това, Тухел настоя да надгради над впечатляващото представяне срещу Сърбия през септември — и тимът му го направи с лекота срещу силно превъзхождан съперник.

Англичаните решиха мача още в първите 20 минути. Морган Роджърс откри резултата след отлично подаване на Марк Геи, Оли Уоткинс удвои след пас на далечната греда, А Букайо Сака оформи класиката с прекрасно завъртане и изстрел в горния ъгъл.

Това бе най-бързият случай, в който Англия стига до 3:0 от 1985 година насам.

Уоткинс, който започна като титуляр вместо контузения Хари Кейн, пропусна невероятна възможност от метър разстояние, след което се удари в гредата и напусна играта на полувремето. Тухел ще се надява поне един от двамата си чисти нападатели да е на разположение за предстоящата визита в Латвия във вторник.

През втората част темпото спадна след поредица от смени. Роджърс удари гредата, а Дейвид Брукс регистрира първия точен удар за Уелс чак в 56-ата минута. Джордан Пикфорд се намеси стабилно, както и при удар с глава на Крис Мефам по-късно. Стражът на Англия не е допускал гол на „Уембли“ вече година.

Въпреки някои късни грешки в защита, Англия запази суха мрежа и отново изглежда уверена.

След мача Тухел подчерта, че Англия остава аутсайдер за титлата на световното първенство, но отбеляза, че тимът започва да показва напредък и характер. Победа срещу Латвия във вторник може да осигури директна квалификация, ако Сърбия не победи Албания в събота.