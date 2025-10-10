БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томас Тухел критикува публиката на „Уембли": Не получихме никаква енергия от трибуните

Станко Димов
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Мачът бе първи за Англия на „Уембли“ от март насам.

Томас Тухел
Снимка: БГНЕС
Селекционерът на Англия Томас Тухел отправи критики към феновете на националния тим след убедителната победа с 3:0 над Уелс в контролна среща на „Уембли“ в четвъртък вечер.

Въпреки трите бързи гола в първото полувреме, които донесоха най-ранната класическа преднина на „Трите лъва“ от близо 40 години, наставникът остана разочарован от липсата на атмосфера на митичния стадион.

„Можехме да водим с 5:0 на почивката. Не вкарахме четвъртия и петия. Стадионът беше мълчалив. Не получихме никаква енергия от трибуните. Направихме всичко, за да спечелим“, каза Тухел пред ITV Sport след мача.

„Да, очаквах повече. Какво повече можеш да дадеш за 20 минути? Не ги оставихме да мръднат. Но ако чуваш само феновете на Уелс половин час... това е тъжно. Отборът заслужаваше по-голяма подкрепа“, добави германският специалист.

Около 7 000 уелски фенове изпълниха гостуващия сектор и звучно подкрепяха своя тим, дори и при тежкото изоставане. Междувременно в английските сектори имаше множество празни места, а тези, които все пак дойдоха, останаха пасивни – според Тухел.

Мачът бе първи за Англия на „Уембли“ от март насам и дойде след разгромната победа с 5:1 над Сърбия, но въпреки позитивните резултати, ентусиазмът по трибуните очевидно отсъстваше.

На пресконференция си Тухел уточни, че думите му не са насочени към английските фенове като цяло, а конкретно към атмосферата на този мач.

„Казвал съм го и преди – подкрепата в Сърбия беше фантастична. Обичам английските фенове и тяхната страст към футбола. Но днес атмосферата не отговаряше на играта на терена“, аргументира се Тухел.

„В Латвия ще имаме страхотна подкрепа, както и в Сърбия. Но днес водихме с 3:0 след 20 минути, печелехме топката постоянно, и си мислех: „Защо още не е гръмнал стадионът?“ В определени моменти това можеше да ни помогне“, добави селекционерът.

След колебливото начало на ерата „Тухел“, Англия отбеляза 8 гола в последните си два мача и изглежда стабилна на терена. Но липсата на шумна подкрепа на „Уембли“ поставя въпроси за връзката между отбора и феновете – особено в домакинските мачове.

Англия гостува на Латвия във вторник, като при определени резултати може да си осигури директна квота за Мондиал 2026. Очакванията са за по-шумна подкрепа в Рига, където феновете ще бъдат по-мобилизирани.

