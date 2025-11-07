Анджелина Джоли посети един от най-опасните градове на фронтовата линия – Херсон

Холивудската актриса и дългогодишен посланик на добра воля на ООН Анджелина Джоли посети украинския град Херсон, който се намира близо до фронтовата линия и често е под обстрел.

По време на визитата си тя се срещна с местни жители, медицински екипи и доброволци, които живеят в постоянна опасност. Джоли разговаря с жени и деца, останали без домове, и изслуша историите им за живота.

Актрисата заяви, че хората в Херсон показват невероятна сила и смелост въпреки тежките условия, в които живеят. Тя подчерта, че целта ѝ е да насочи вниманието на света към страданията на цивилните и към нуждата от хуманитарна помощ.

Посещението ѝ е част от нейната дългогодишна мисия за подкрепа на хора, пострадали от войни и конфликти по света.