Антъни Генов и Динко Динев отпаднаха на двойки в Монастир

Антъни Генов отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Пьотр Павлак (Полша), поставени под номер 1 в основната схема, загубиха италианците Алесандро Мондаци и Матео Шиабази с 2:6, 6:4, 6:10 за 80 минути.

На сингъл Антъни Генов, който преодоля успешно квалификациите след три победи, беше надигран от представителя на Гърция Димитрис Сакеларидис с 2:6, 5:7.

Междувременно, Динко Динев също допусна поражение на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърди кортове в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българинът и Али Хабиб (Великобритания) отстъпиха пред водачите в схемата Оскар Брострьом Поулсен (Дания) и Никола Славич (Швеция) с 5:7, 5:7.