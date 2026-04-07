Антъни Генов продължава напред на двойки в Италия, Янаки Милев отпадна на сингъл

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и британецът Фин Бас, поставени под номер 1 в схемата, постигнаха убедителна победа над Тим Хандел (Германия) и Паоло Скиавоне (Италия) с 6:4, 6:2 за 75 минути. Двамата доминираха и в двата сета, като рано си осигуриха комфортна преднина и без затруднения затвориха срещата.

В спор за място на полуфиналите Генов и Бас ще се изправят срещу италианците Даниел Александър Амарандей и Лоренцо Берто.

В същото време друг български представител – Янаки Милев, отпадна в първия кръг на сингъл след загуба от квалификанта Марино Пиетро (Италия) с 4:6, 6:7(5).

Милев ще продължи участието си в надпреварата на двойки, където ще си партнира с руснака Андрей Чепельов. Двамата ще играят срещу Дакота Бобо (САЩ) и Брандън Перес (Венецуела) за място на четвъртфиналите.