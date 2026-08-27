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Антъни Генов с място на четвъртфиналите при двойките в Аугсбург

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Спорт
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Българинът и Кай Венелт отказаха трудно босненци.

антъни генов започна победа двойки либерец четвъртфинал
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа "Дейвис" Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Аугсбург (Германия) с награден фонд 56 700 евро.

24-годишният софиянец и партньорът му Кай Венелт (Германия), втори поставени в основната схема, победиха Мирза Башич и Андрей Недич от Босна и Херцеговина със 7:5, 7:6(2) за час и 24 минути при днешното доиграване на двубоя.

Мачът започна вчера, а Генов и Венелт спечелиха оспорван първи сет, в който съперниците им отразиха сетбол при 5:4, но при следващата си възможност при 6:5 те се възползваха. След размяна на пробиви във втория сет се наложи срещата да бъде прекъсната и да се доиграе тази сутрин. Генов и Венелт изоставаха с 5:6 гейма, но запазиха спокойствие и си осигуриха тайбрек, в който след 2:2 българинът и германецът спечелиха пет поредни точки и затвориха срещата в два сета.

Следващите съперници на Антъни Генов и Кай Венелт ще бъдат Хуан Ла Серна (Аржентина) и Едуардо Рибейро (Бразилия).

С този успех българинът заработи 9 точки за ранглистата на ATP при дуетите, в която 190-ото място, както и 225 евро от наградния фонд на надпреварата.

#Антъни Генов

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