Антъни Генов си осигури финал на двойки в Анже

Антъни Генов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Анже (Франция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Фин Бас (Великобритания), поставени под номер 1 в схемата, победиха французите Пиер-Антоан Фо и Микаел Каук с 6:7(5), 6:4, 10-6 за час и 50 минути на корта.

Генов и Бас загубиха първия сет след тайбрек, а във втората част направиха пробив в десетия гейм и след 6:4 изравниха резултата. В шампионския тайбрек те изоставаха с 2:5, но със серия от седем поредни точки стигнаха до обрат и до крайния успех.

За титлата утре двамата ще спорят с Марко Марич (Франция) и Тадия Радованович (Сърбия).

Преди 11 дни Генов и Бас станаха вицешампиони на турнир по тенис в Италия.

Българинът има осем титли в кариерата си на двойки на турнири под егидата на Международната федерация по тенис (ITF).