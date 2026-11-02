БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:00 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Антонели отказа номер 1 във Формула 1: Не ми носи късмет

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
Запази

Пилотът на Мерцедес ще продължи да се състезава с номер 12, с който триумфира в шампионата в Мексико Сити.

Андреа Кими Антонели
Снимка: БТА
Слушай новината

Кими Антонели няма да използва стартов номер 1 през следващия сезон във Формула 1, въпреки че спечели световната титла. 20-годишният италианец обясни, че решението му е продиктувано както от суеверие, така и от желанието да запази скромността си. Пилотът на Мерцедес ще продължи да се състезава с номер 12, с който триумфира в шампионата в Мексико Сити.

„Ще остана с номер 12, защото, разбира се, това е много специално число за мен, но също така е начин да остана здраво стъпил на земята, да запазя смирението си“, сподели първият италиански световен шампион във Формула 1 от 73 години насам.

„Чувствам, че запазването на номер 12 ми дава нова отправна точка, от която да надграждам и да се стремя към още по-добри резултати. Освен това, честно казано, съм доста суеверен, а номер 1 никога не ми е носил късмет. Всеки път, когато съм го използвал, нещата са се развивали изключително зле. Така че това е още една причина да остана с номер 12“, добави шампионът.

Антонели се превърна в първия пилот, спечелил световната титла с номер 12, след легендарния бразилец Айртон Сена. Трикратният шампион във Формула 1 постигна това с Макларън през 1988 година, когато завоюва първата от титлите си. Сена загина през 1994 година при състезание на пистата „Имола“ в Италия, но и до днес остава един от най-големите идоли на младия италианец.

Антонели, който е родом от Болоня, разкри още, че ще почете паметта на легендата със специална каска по време на предстоящото Гран при на Бразилия в Сао Пауло.

„Успяхме! Нямаше да бъда тук без „Мерцедес“ и без семейството си. Нямам думи, опитвам се да осмисля случилото се“, заяви италианецът в първото си интервю след спечелването на световната титла.

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф също изрази възхищението си от младия шампион.

„Схващането за победа на всяка цена – егоистично, опортюнистично, безмилостно преследване на собствената изгода – този модел на състезател вече е в миналото“, каза Волф.

„Имаме нов шампион, който олицетворява ценности като смирение, почтеност, лоялност, уважение и вяра в собствените сили. Той трябва да бъде пример за подражание за много други млади пилоти в по-долните серии. Трябва да бъде пример и за онези малцина във Формула 1, които се държат така, сякаш всичко им се полага по право – вечно недоволните по радиото, тези, които постоянно се оплакват, тези, които катастрофират. Погледнете това 20-годишно момче и се замислете какво можете да направите, за да станете по-добри. Антонели олицетворява съвременния пилот във Формула 1 заради тези свои ценности, а не само заради таланта си“, добави Волф.

Свързани статии:

Андреа Кими Антонели ликува с титлата във Формула 1
Андреа Кими Антонели ликува с титлата във Формула 1
Пилотът на Мерцедес завърши трети в Гран при на Мексико и си...
Чете се за: 07:40 мин.
#Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026 #Тото Волф

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
4
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
6
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Формула 1

Андреа Кими Антонели ликува с титлата във Формула 1
Андреа Кими Антонели ликува с титлата във Формула 1
Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно Николай Върбицалиев: Никола Цолов се справи просто брилянтно
Чете се за: 04:15 мин.
Лиъм Лоусън ще тръгне от последна позиция в Мексико Лиъм Лоусън ще тръгне от последна позиция в Мексико
Чете се за: 01:15 мин.
Люис Хамилтън се завърна на върха с исторически първи полпозишън за Ферари в Мексико Люис Хамилтън се завърна на върха с исторически първи полпозишън за Ферари в Мексико
Чете се за: 03:45 мин.
Николай Върбицалиев: Никола Цолов направи програма максимум и даде заявка, че е готов за Формула 1 Николай Върбицалиев: Никола Цолов направи програма максимум и даде заявка, че е готов за Формула 1
Чете се за: 01:45 мин.
Верстапен и Лоусън получиха наказания за сблъсъка в Мексико Верстапен и Лоусън получиха наказания за сблъсъка в Мексико
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София
Чете се за: 02:00 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви намаления в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ