Антонели отказа номер 1 във Формула 1: Не ми носи късмет

Кими Антонели няма да използва стартов номер 1 през следващия сезон във Формула 1, въпреки че спечели световната титла. 20-годишният италианец обясни, че решението му е продиктувано както от суеверие, така и от желанието да запази скромността си. Пилотът на Мерцедес ще продължи да се състезава с номер 12, с който триумфира в шампионата в Мексико Сити.

„Ще остана с номер 12, защото, разбира се, това е много специално число за мен, но също така е начин да остана здраво стъпил на земята, да запазя смирението си“, сподели първият италиански световен шампион във Формула 1 от 73 години насам.

„Чувствам, че запазването на номер 12 ми дава нова отправна точка, от която да надграждам и да се стремя към още по-добри резултати. Освен това, честно казано, съм доста суеверен, а номер 1 никога не ми е носил късмет. Всеки път, когато съм го използвал, нещата са се развивали изключително зле. Така че това е още една причина да остана с номер 12“, добави шампионът.

Антонели се превърна в първия пилот, спечелил световната титла с номер 12, след легендарния бразилец Айртон Сена. Трикратният шампион във Формула 1 постигна това с Макларън през 1988 година, когато завоюва първата от титлите си. Сена загина през 1994 година при състезание на пистата „Имола“ в Италия, но и до днес остава един от най-големите идоли на младия италианец.

Антонели, който е родом от Болоня, разкри още, че ще почете паметта на легендата със специална каска по време на предстоящото Гран при на Бразилия в Сао Пауло.

„Успяхме! Нямаше да бъда тук без „Мерцедес“ и без семейството си. Нямам думи, опитвам се да осмисля случилото се“, заяви италианецът в първото си интервю след спечелването на световната титла.

Ръководителят на Мерцедес Тото Волф също изрази възхищението си от младия шампион.

„Схващането за победа на всяка цена – егоистично, опортюнистично, безмилостно преследване на собствената изгода – този модел на състезател вече е в миналото“, каза Волф.

„Имаме нов шампион, който олицетворява ценности като смирение, почтеност, лоялност, уважение и вяра в собствените сили. Той трябва да бъде пример за подражание за много други млади пилоти в по-долните серии. Трябва да бъде пример и за онези малцина във Формула 1, които се държат така, сякаш всичко им се полага по право – вечно недоволните по радиото, тези, които постоянно се оплакват, тези, които катастрофират. Погледнете това 20-годишно момче и се замислете какво можете да направите, за да станете по-добри. Антонели олицетворява съвременния пилот във Формула 1 заради тези свои ценности, а не само заради таланта си“, добави Волф.