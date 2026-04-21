Антони Иванов напусна Херманщат със скандал, клубът готви съдебни действия

Българският халф претендира за неизплатени суми, ръководството отрича и заплашва с жалба до федерацията

антони иванов напусна херманщат скандал клубът готви съдебни действия
Българският полузащитник Антони Иванов напусна предсрочно румънския Херманщат пет кръга преди края на първенството, като мотивът за решението му е свързан с нередовни плащания от страна на клуба. Заедно с него си тръгва и бразилецът Жаир Тавареш, съобщават местни медии.

Все още няма яснота дали става дума за забавени заплати, премии или други договорени възнаграждения. Според информация на румънски издания обаче, около напускането на Иванов е възникнало напрежение в съблекалнята. Твърди се, че той е опитал да убеди и други свои съотборници да прекратят договорите си, но е срещнал съпротива, което е довело до конфликт и изолация в отбора.

Самият футболист отказа да даде подробности по случая. „Защо ме питате защо напуснах? По-добре питайте ръководството на клуба. Видях, че пресата ни изкара дезертьори и наемници. Не искам да говоря с никого. Знам много добре какви са ми правата“, заяви Иванов, който има 30 мача и 1 гол за тима през сезона.

От ръководството на Херманщат представиха различна версия. Президентът на клуба Даниел Никулае категорично отрече твърденията за неизплатени суми и обяви, че ще бъдат предприети съдебни действия. „Играчите получават своите плащания. Ще подадем жалба и сме уверени, че ще спечелим. Когато стане трудно, се виждат истинските характери“, коментира той.

Напускането на Иванов идва в ключов момент за отбора, който води битка за оцеляване в румънската Лига 1. Херманщат заема 14-о място с 19 точки и е сериозно застрашен от изпадане, като конкуренцията в долната част на таблицата остава изключително оспорвана.

