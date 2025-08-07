Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре

Антонио Вутов отбеляза отборната игра на Арда при първия успешен ход в третия кръг от квалификациите на Лигата на конференциите. „Небесно-сините“ отказаха Кауно Жалгирис с 1:0 при визитата си и по този начин се доближиха до третия кръг в третия по сила турнир.

Полузащитникът се превърна в герой за тима от Кърджали, отбелязвайки единствения гол.

"Целият отбор се представи добре на този негостоприемен стадион. Домакините играха твърдо, на ръба на грубостта. За наше щастие успяхме да реализираме гол, но пропуснахме да се разпишем и за втори път“, започна той.

„Жалгирис играеше грубо, играчите му влизаха здраво и мъжката. Не трябва да се подценява това, че те останаха с 10 души. Те не създадоха чисти положения, а ние се справихме добре във фаза защита. Напълни се стадионът, но съм доволен, че успяхме да победим“, каза още българинът.

„Трябва да търсим победата, не да пазим резултата. Задължени сме да играем агресивно“, завърши той относно реванша в Кърджали след седмица.