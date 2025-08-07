БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антонио Вутов: Целият отбор се представи добре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Задължени сме да играем агресивно, сподели полузащитникът, който доближи Арда до плейофите в Лигата на конференциите.

антонио вутов целият отбор представи добре
Слушай новината

Антонио Вутов отбеляза отборната игра на Арда при първия успешен ход в третия кръг от квалификациите на Лигата на конференциите. „Небесно-сините“ отказаха Кауно Жалгирис с 1:0 при визитата си и по този начин се доближиха до третия кръг в третия по сила турнир.

Полузащитникът се превърна в герой за тима от Кърджали, отбелязвайки единствения гол.

"Целият отбор се представи добре на този негостоприемен стадион. Домакините играха твърдо, на ръба на грубостта. За наше щастие успяхме да реализираме гол, но пропуснахме да се разпишем и за втори път“, започна той.

„Жалгирис играеше грубо, играчите му влизаха здраво и мъжката. Не трябва да се подценява това, че те останаха с 10 души. Те не създадоха чисти положения, а ние се справихме добре във фаза защита. Напълни се стадионът, но съм доволен, че успяхме да победим“, каза още българинът.

„Трябва да търсим победата, не да пазим резултата. Задължени сме да играем агресивно“, завърши той относно реванша в Кърджали след седмица.

Свързани статии:

Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
Арда мечтае за плейофите в Лигата на конференциите
Съставът на Александър Тунчев записа историческа победа на...
Чете се за: 03:20 мин.
#ФК Кауно Жалгирис #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали #Антонио Вутов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
1
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
4
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че новоназначеният свещеник заключва обновената от тях църква
5
Катинар на храма: Жители на село Бураново недоволстват, че...
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
6
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
2
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало малко дете в Пловдив
3
Установен е водачът на лек автомобил, от чийто люк се е показало...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали някога
6
Тереза Маринова: Нигога няма да имаме атлетиката, която сме имали...

Още от: Европейски футбол

Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Даниел Боримиров: Искаме да виждаме все по-силен Левски
Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта Борислав Рупанов: Това е сбъдната мечта
Чете се за: 00:47 мин.
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим с по-голям резултат
Чете се за: 02:35 мин.
Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО) Радост в "синьо"! Левски матира Сабах във финалните акорди (ВИДЕО)
Чете се за: 03:57 мин.
Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно Лудогорец: Пътят е труден, но когато сме заедно, нищо не е невъзможно
Чете се за: 01:02 мин.
Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Левски - Сабах 1:0 (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване на данъци в няколко общини
Пари без фактури: Сметната палата със съмнение за схема за укриване...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО) Пожар гори в района на Шуменското плато (СНИМКИ/ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино Пожар избухна между хасковските села Елена и Момино
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Строг воден режим в Плевенския регион: Без вода по график, но и без...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Проверки в Созопол: Заведение от 4 години работи без задължителната...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разговори за мир или за бизнес: Ще има ли среща мужду Тръмп, Путин...
Чете се за: 05:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ