Апоел Тел Авив не се огъна и пред Партизан в София (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Израелците удължиха своята победна серия в Евролигата.

Апоел Тел Авив не се огъна и пред Партизан в София (ВИДЕО)
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Апоел Тел Авив намери пътя към четвърта поредна вярна стъпка в Евролигата. Селекцията на Димитрис Итудис се наложи над Партизан с 97:84 в среща от седмия кръг, изиграна в "Арена 8888". В залата замириса на дерби още от самия старт, но в заключителната четвърт тимът, домакинстващ в София, успя да разочарова състава на Желко Обрадович, както и солидния брой фенове, дошли да подкрепят "гробарите". Това се оказа и достатъчно за действащият шампион в Еврокъп да нанесе второ последователно поражение на отбора от Белград в турнира на богатите и да остане само с едно поражение на българска земя.

"Червените" могат да се похвалят с шест победи, като имат и една загуба, докато срещу статистиката на сърбите личат три успеха и четири поражения. На 31 октомври (петък) Апоел ще се отправи към Пирея за визита на Олимпиакос, докато отборът от Белград ще домакинства на Барселона.

Встъпителните минути загатнаха за интрига, като това се затвърди при честата смяна на водачеството. Илайдж Брайънт, Василие Мицич и Колин Малкълм бяха отговорни за нападението на символичните домакини, докато от другата страна Дилън Осетковски бе замесен във всичко най-интересно. Усилията на Брайънт и Малкълм бяха възнаградени, тъй като именно двама та се погрижиха израелците да си издействат аванс от 6 точки в края на встъпителния период.

Дуейн Уошингтън се превърна във водещия фактор, който провокира обратът за гостите в хода на следващата десетка. Точните стрелби зад арката на Антонио Блекни и Мицич показаха, че „червените“ имат сили отново да излязат на лидерската позиция и да се оттеглят в съблекалнята при 43:42.

Обичайните заподозрени от първото полувреме заплетоха интригата и на старта на третата част, в която смяната на водачеството се превърна в закономерност. Ишмаел Уинрайт и Дан Отуро имаха друго мнение по въпроса, като именно двамата бяха в основата на това действащите шампиони в Еврокъп да се преборят за 7-точков актив след 30 минути игра.

Тимът от Тел Авив откри ударно заключителната четвърт, когато намери пътя към двуцифрената разлика, изкована от Крис Джоунс, Блекни и Малкълм. Сърбите започнаха да издишат, особено в офанзивен план, където все по-трудно намираха верни решения, което предостави възможността на техните съперници да довършат започнатото.

Колин Малкълм поведе листата на реализаторите за Апоел със 17 точки. Дан Отуру го последва с 14, Антонио Блекни се разписа с 13. Крис Джоунс наниза 12, Ишмаел Уинрайт и Илайджа Брайънт (9 борби) прибавиха по 11, Василие Мицич приключи с 10.

Стърлинг Браун отвърна за Партизан с 19 точки. Дуейн Уошингтън регистрира 15 и 6 асистенции, Тайрик Джоунс финишира с 14 и 10 борби.

#Евролига 2025/26 #БК Партизан #БК Апоел Тел Авив

