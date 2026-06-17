Апоел Тел Авив, Нефтчи Баку и Шериф Тираспол са сред потенциалните противници на Лудогорец в Лигата на конференциите

Лудогорец може да се изправи срещу Нефтчи Баку, Апоел Тел Авив или Шериф Тираспол във втория кръг на Лигата на конференциите. Отборът от Разград е сред поставените в жребия, който ще бъде изтеглен днес в Нион от 15:00 часа българско време.

Мачовете от тази фаза на третия по сила европейски клубен турнир ще се проведат на 23 и 30 юли.

Всички потенциални съперници на Лудогорец:

Нефтчи Баку (Азербайджан)

Дила Гори (Грузия)/Виртус (Сан Марино)

Апоел Тел Авив (Израел)

Загубилият от двойката Шериф Тираспол (Молдова)-Алуминий (Словения)

Валета (Малта)