Арда и Локомотив Пловдив поделиха точките след нулево равенство в Кърджали

Последният мач от 4-ия кръг на Първа лига между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив завърши при нулево равенство.

Първият точен удар на "смърфовете" дойде в 12-ата минута, когато Анатоли Господинов изви в ъглов удар изстрел с глава на Франсиско Политано. Домакините се задоволиха с един точен шут до почивката, отразен от Боян Милосавлевич.

След почивката двата отбора си размениха по още един точен удар, но до гол така и не се стигна.

Локомотив Пловдив остава на 5-ата позиция в подреждането с 8 точки. Арда се изкачи до 8-ото място в класирането с 5 пункта.