БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арда и Локомотив Пловдив поделиха точките след нулево равенство в Кърджали

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Български футбол
Запази

Пловдивчани остават непобедени през сезона.

локомотив пловдив надви арда контрола гол бабакар дион
Снимка: ПФК Локомотив Пловдив
Слушай новината

Последният мач от 4-ия кръг на Първа лига между Арда Кърджали и Локомотив Пловдив завърши при нулево равенство.

Първият точен удар на "смърфовете" дойде в 12-ата минута, когато Анатоли Господинов изви в ъглов удар изстрел с глава на Франсиско Политано. Домакините се задоволиха с един точен шут до почивката, отразен от Боян Милосавлевич.

След почивката двата отбора си размениха по още един точен удар, но до гол така и не се стигна.

Локомотив Пловдив остава на 5-ата позиция в подреждането с 8 точки. Арда се изкачи до 8-ото място в класирането с 5 пункта.

#Първа лига 2025/2026 #Арда Кърджали #Локомотив Пловдив

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в Газа
1
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
2
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
3
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
4
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
5
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
6
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Спорт

Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Арина Сабаленка се класира за четвъртия кръг в Синсинати след над тричасова битка с Ема Радукану
Анатоли Нанков е новият треньор на Монтана Анатоли Нанков е новият треньор на Монтана
Чете се за: 01:00 мин.
Натали Костова: Доволна съм, че стигнах финал на такова състезание Натали Костова: Доволна съм, че стигнах финал на такова състезание
Чете се за: 00:52 мин.
Зинга Фирмино: Предпочитах да остана четвърти, не съм доволен от представянето ми Зинга Фирмино: Предпочитах да остана четвърти, не съм доволен от представянето ми
Чете се за: 02:45 мин.
Християн Касабов: Целя се в медал на световното първенство в Орегон Християн Касабов: Целя се в медал на световното първенство в Орегон
Чете се за: 03:10 мин.
Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати Холгер Руне и Франсис Тиафо ще се срещнат в четвъртия кръг в Синсинати
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“ АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин Тръмп очаква "конструктивна" среща с Путин
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Решаваща седмица са Украйна: Координация на Запада за предстоящата...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Защо Аляска: Как Киев, Вашингтон и Москва коментират мястото на...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ