Арда отказа руснаци в Турция

Първи успех за тима от Кърджали в подготовката.

четири контроли арда анталия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Арда постигна успех в хода на своята зимна подготовка в Турция. Играчите на Александър Тунчев отказаха УФА с 2:1 в проверка, която се проведе именно в южната ни съседка.

Първото полувреме беше равностойно, но в крайна сметка руският отбор успя първи да отбележи попадение. След почивката футболистите на Арда бяха по-активния отбор и се стигна до два гола във вратата на УФА.

В 53-ата минута Бирсент Карагарен успя да се разпише и възстанови равенството. Десет минути преди края на двубоя Серкан Юсеин се оказа на добра позиция и с точен удар изведе тима от Кърджали напред.

След двете равенства до този момент, това беше първи успех за Арда в Анталия. Последната контрола на водения от треньора Александър Тунчев състав е на 29 януари с узбекистанския Нефтчи.

#ФК УФА #Първа лига 2025/2026 # ПФК Арда

