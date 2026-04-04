Арда спечели домакинството си на Монтана с гол в 90-ата минута

Арда победи Монтана с 2:1 във втория мач от 28-ия кръг на Първа лига. Кърджалии стигнаха до трите точки с гол в 90-ата минута.

През първото полувреме двата отбора си размениха по един точен удар, като и двата изстрела се превърнаха в гол. Кърджалии откриха резултата в 22-ата минута с плътен шут от движение на Бирсент Карагерен.

Гостите възобновиха равенството в 37-ата минута. Жоржиньо Соарес докосна топката непосредствено пред голлинията, след центриране от ъглов удар.

След почивката възпитаниците на Александър Тунчев отправиха всичките 3 точни изстрела и заслужено стигнаха до победен гол в последната минута от редовното време. Резервата Уилсън Самаке се разписа от непосредствена близост след подаване на Костадин Илиев, за да донесе успеха на тима си.

Арда остава на 7-ото място в класирането с актив от 41 точки. Монтана заема последната 16-а позиция в подреждането с 16 точки.