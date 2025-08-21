Арестуваха ало измамници, измъкнали от две възрастни жени близо 75 000 лева

Пловдивската полиция арестува ало измамници, измъкнали от две възрастни жени близо 75 000 лева. Посредниците в две телефонни измами са арестувани в Пловдив и Хисаря.

Жертвите са жени над 70-годишна възраст. Те станали жертва на схемата за уж съдействие на полицията при залавяне на телефонни измамници. В Хисаря била измамена 74-годишна пенсионерка, която след разговор с мним служител на МВР предала сумата от 46 хиляди лева на „муле“, дошло пред дома й. Указанията на мнимия полицай били, че в града обикалят група мъже, които искат да вземат спестяванията на възрастни хора, заради това тя трябвало да ги даде, за да не стане жертва на измама.

За целта трябвало да увие наличните си пари в хастар на старо яке, да ги постави в чанта и да ги предаде на "мулето". За три дни разследващите успели да издирят 75-годишния куриер, при задържането, на който е намерена и иззета малка част от парите – неговата комисионна. Прокуратурата вече е повдигнала обвинение на посредника и той е задържан за 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

В Пловдив пък възрастна жена, след обаждане от измамници, хвърлила през терасата си пакет с над 5000 лева, 11 600 канадски долара и 4700 британски лири. Тя също била убедена от мним полицай по телефона, че е набелязана за жертва на телефонни измамници, но за да не пострада, трябва да даде наличните в дома си пари, които щели да ѝ бъдат върнати. Малко по-късно полицаите задържали 63-годишния посредник в телефонната измама в района на старозагорското село Тулово, а парите били иззети от него. Мъжът бил шведски гражданин, роден в Сирия, със статут на постоянно пребиваващ в България. Той е задържан за 72 часа. Очаква се наблюдаващият прокурор да прецени дали да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.