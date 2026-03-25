Арестуваха бивш общински съветник в Пловдив по подозрение за купуване на гласове (СНИМКИ)

Бившият общински съветник от Пловдив Айри Мурад беше арестуван преди час при специализирана полицейска операция в квартал "Столипиново". Той беше изведен с белезници от къщата, където живее.

В дома му полицаите открили списъци с имена и голяма сума пари. Арестът му е по подозрение за нарушения на изборните права на хора от квартала, обясниха от полицията. Айри Мурад стана скандално известен като първия общински съветник на Пловдив без завършено средно образование.

По-късно се явил на матура и от втория опит преминал към по-високата образователна степен. В мандата 2015 – 2019 година той е бил и член на комисията по образование, наука, вероизповедание и етнически въпроси в местния парламент.