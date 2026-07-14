Арестуваха Дарио Шимич по подозрения за корупция

Бившият защитник на Хърватия Дарио Шимич е бил арестуван във вторник във връзка с разследване на предполагаема корупционна схема в туристическия сектор, съобщи агенция Хина, цитирана от АФП. Новината беше потвърдена от адвоката на някогашния национал.

Според информацията 50-годишният Шимич е разследван заради предполагаемо незаконно получено разрешение за използване на къмпинг на Адриатическото крайбрежие. Макар полицията и специализираната прокуратура за борба с корупцията да не са потвърдили официално ареста, редица хърватски медии публикуваха снимки, на които бившият футболист слиза от полицейски автомобил.

Защитата на Шимич категорично отхвърли обвиненията.

"Тези твърдения са безпочвени. Дарио Шимич винаги е действал честно и с интегритет. Той не се чувства виновен, защото никога не е извършвал нищо незаконно“, заяви адвокатът му Иван Станич.

Още през 2024 година местните власти в Тисно са подали сигнал срещу Шимич за предполагаемо незаконно строителство в защитена местност, като настоящото разследване е свързано с този казус.

Дарио Шимич е сред най-успешните хърватски футболисти в историята. Той има 100 мача за националния отбор и участва на три световни първенства – през 1998, 2002 и 2006 година. Клубната му кариера преминава през Динамо (Загреб), Интер, Милан и Монако, като с „росонерите“ печели два пъти трофея в Шампионската лига – през 2003 и 2007 година.

След края на футболната си кариера Шимич развива успешен бизнес и създава собствена марка минерална вода, която се предлага на пазарите в няколко балкански държави.