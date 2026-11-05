Арестуваха лидера на „Силна Армения“ Самвел Карапетян

Самвел Карапетян, лидер на опозиционната партия „Силна Армения“, беше арестуван в Армения.

Негови поддръжници и съмишленици се събраха пред сградата на Антикорупционния съд. Според тях Карапетян е жертва на политическо преследване.

Разследването е свързано с компанията „Електрически мрежи на Армения“. Става дума за предполагаеми значителни финансови щети, присвояване на средства и пране на пари.

По данни на Разследващия комитет общият размер на щетите, нанесени на компанията, надхвърля 64 милиарда драма.

Статията е на Екатерине Гафриндашвили (GPB) и е публикувана първоначално на 4 ноември 2026 г.