Археолози откриват праисторическо жилище от кости на мамут край Воронеж

Преди 65 години, на 24 октомври 1960 г., в бюлетина „Международна информация“ на БТА е публикувано любопитно съобщение: археолози край Воронеж са открили жилище, направено от кости на мамут.

В праисторически времена мамутите са били супер важни за хората. Те служели не само за храна, а всяка част от животното имала своя роля:

- кости и бивни за оръжия, инструменти и жилища

- кожа и козина за дрехи

- дори фигурки и музикални предмети

Вълнестите мамути се разхождали из Европа, Монголия, Северен Китай, Корея, Япония, Северна Америка и Сибир в продължение на десетки хиляди години, преди да изчезнат преди около 10 000 години. Последните такива животни са оцелели на остров Врангел в Северния ледовит океан чак до преди около 4000 години.

Как са изглеждали? Тялото им било покрито с много гъста космена покривка до 90 см, теглото им е стигало до 8 тона. Височината била между 2,8 и 4 метра, като бивните им били над 2 метра. Това ги правело по-масивни и студоустойчиви от днешните слонове.

По време на последния ледников период вълнестият мамут бил най-едрото животно в Евразия и Северна Америка. В един момент популацията му се свила само до Сибир, докато напълно изчезнала. Откритието край Воронеж показва как хората са използвали останките от тези гиганти, за да строят защитени жилища в тежките условия на ледниковата епоха. Това ни дава още едно доказателство колко изобретателни са били древните хора — и колко важни са били мамутите за оцеляването им.

В Екомузея в Русе може да се види впечатляващ макет на вълнест мамут в реален размер, който е сред най-популярните експонати там. Освен него, музеят показва и единствената в света най-цялостно запазена долна челюст от вида Mammuthus rumanus, открояваща се като уникална научна находка. По изработката на мамутския макет са работили около 10 души в продължение на близо три месеца.