Арина Сабалека започна турнира в Дубай с успех над Вероника Кудерметова

Арина Сабаленка победи Вероника Кудерметова с 6:3, 6:4 в мач от 1/16-финалите на турнира от категорията WTA 1000 в Дубай.

Изненадващо поставената под №1 в световната ранглиста допусна пробив още в първия гейм, но отговори с рибрейк и изравни за 1:1. Тенисистката от Беларус записа нов пробив на своята сметка и поведе с 3:1. Това й осигури комфортен аванс до края на сета, преди да спечели първата част с 6:3 с третия си сетбол.

Равенството във втората част се задържа до 3:3 гейма, преди да последват три поредни пробива - 2 за Сабаленка и 1 за Кудерметова. Така 26-годишната Сабаленка се възползва от възможността да сервира за мача. Тя сложи точка на спора с втория си мачбол след час и 50 минути игра.

На осминафиналите Сабаленка ще премери сили с Клара Таусон, която се наложи над Елина Свитолина със 7:6(5), 3:6, 7:6(4).

Беларуската тенисистка се върна на победния път с 12-ия си успех през сезона, след като загуби от Екатерина Александрова на турнира WTA 1000 на твърди кортове в Доха (Катар).

Поставената под №2 в схемата на турнира Ига Швьонтек също записа победа. Полякинята се наложи над Виктория Азаренка (Беларус) с категоричното 6:2, 6:0. Третата в схемата Коко Гоф обаче отстъпи на Маккартни Кеслър с 4:6, 5:7 в американски сблъсък.

