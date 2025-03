Арина Сабаленка безпроблемно преодоля осминафиналите в Индиън Уелс

Арина Сабаленка победи Сонай Картал с 6:1, 6:2 в осминафинален мач от Индиън Уелс.

Изненадващо двубоят започна с пробив на сметката на англичанката. До края на първия сет обаче водачката в световната ранглиста бе почти безгрешна и затвори частта с 6:1.

В хода на втората част тенисистката от Беларус реализира нови два пробива, за да се поздрави с успеха. Тя сложи точка на спора с първия си мачбол след час и 12 минути игра.

В следващия кръг Арина Сабаленка ще срещне Людмила Самсонова, която отстрани Жасмин Паолини с 6:0, 6:4.

В ранните мачове Мадисън Кийс се наложи над Дона Векич с 4:6, 7:6(7) и 6:3, а Белинда Бенчич елиминира №3 в световната ранглиста Коко Гоф с 3:6, 6:3, 6:4.

BIG TIME BENCIC @BelindaBencic moves into the quarterfinals after battling her way back to defeat Gauff 3-6, 6-3, 6-4!

