Компенсациите за високите цени на горивата - колко души...
Арина Сабаленка не трепна и е на полуфинал в Маями

Лидерката в света продължава защитата на титлата, Гоф също е сред най-добрите четири

арина сабаленка трепна полуфинал маями
Снимка: AP Photo
Лидерката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на турнира от категория WTA 1000 в Маями след победа с 6:4, 6:4 над американката Хейли Баптист.

Шампионката от миналия сезон показа стабилност в ключовите моменти, реализирайки решителни пробиви в края и на двата сета, за да затвори срещата за час и 20 минути.

В следващата фаза беларускинята ще се изправи срещу Елена Рибакина в един от най-очакваните сблъсъци на турнира. Двете имат богата история помежду си, като казахстанката води с 7 победи от общо 16 мача, включително успех във финала на Australian Open по-рано през годината.

"Мачът в следващия кръг със сигурност ще бъде битка и голямо предизвикателство. Винаги даваме всичко от себе си една срещу друга. Играем най-добрия тенис - ще бъде изключително вълнуващо да се изправя срещу нея отново“, заяви Сабаленка.

В другия полуфинал Коко Гоф също намери място сред най-добрите четири след успех с 6:3, 1:6, 6:3 срещу Белинда Бенчич. Американката показа характер в решителния сет, в който навакса изоставане и реализира два ключови пробива.

Следващата съперничка на Гоф ще бъде Каролина Мухова, която се наложи трудно над Виктория Мбоко със 7:5, 7:6(5).

Така Маями ще предложи два интригуващи полуфинала, които обещават тенис на най-високо ниво.

