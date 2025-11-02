Арина Сабаленка победи Жасмин Паолини за пети пореден път

Арина Сабаленка потегли с победа във Финалите на WTA в рамките на 71 минути. Турнирът се провежда в Рияд, а първата съперничка на състезателката от Беларус беше Жасмин Паолини. Италианката допусна пета поредна загуба от съперничката.

Сабаленка спечели в неделя с 6:3, 6:1 в рамките на 71 минути. В първия сет тя проби във втория и осмия гейм, а междувременно подаде подаването си в седмия.

Във втората част тя беше още по-убедителна и затвори срещата след пробивите си в първия, третия и седмия гейм на съответния сет.

Следващата среща на световната №1 е срещу Коко Гоф след два дни.