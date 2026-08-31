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Арина Сабаленка започна успешно защитата на титлата си на US Open

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Световната №1 се справи с Камила Осорио в два сета и ще срещне Полина Яценко във втория кръг в Ню Йорк

Арина Сабаленка започна успешно защитата на титлата си на US Open
Снимка: БГНЕС
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Световната №1 Арина Сабаленка започна с победа участието си на US Open. Защитаващата титлата си тенисистка от Беларус преодоля колумбийката Камила Осорио с 6:2, 6:4 в първия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем.

Сабаленка се нуждаеше от 1 час и 27 минути, за да стигне до успеха. Тя записа пет аса и допусна четири двойни грешки, като успя да реализира пет от осемте си възможности за пробив.

В първия сет водачката в световната ранглиста контролираше събитията и даде само два гейма на Осорио. Колумбийката оказа по-сериозна съпротива във втората част, но Сабаленка отново намери начин да наложи волята си и затвори двубоя след 6:4.

Във втория кръг световната №1 ще се изправи срещу рускинята Полина Яценко.

Напред продължава и финалистката от „Уимбълдън“ Каролина Мухова. Поставената под №7 чехкиня не срещна сериозни проблеми срещу австрийката Синя Краус и я победи с 6:3, 6:0.

Успешен старт записа и друга представителка на Чехия – поставената под №25 Мари Боузкова, която се наложи над французойката Елза Жакемо с 6:2, 6:2.

За сметка на това №28 в схемата Сара Бейлек приключи участието си още в първия кръг. Чехкинята отстъпи пред испанката Кристина Букса с 5:7, 6:4, 1:6.

#US Open 2026 #Арина Сабаленка

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