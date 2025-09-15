Арманд Дуплантис пак летя!

На световното по лека атлетика в Токио 25-годишният швед направи невъзможното възможно – скочи 6.30 м и подобри за 14-и път собствения си световен рекорд в овчарския скок!

Какво се случи:

След два фаул опита, на третия прелетя над летвата.

Освен 3-та поредна световна титла, грабна и:

80 000 $ за златото

+100 000 $ бонус за рекорда

За първи път вдигна летвата още през 2020 г. (6.17 м), когато изпревари легендата Рено Лавийени. Оттогава върви сантиметър по сантиметър нагоре – и прибира бонус след бонус.

Сребро: Емануил Каралис (Гърция) – 6.00 м.

Бронз: Къртис Маршал (Австралия) – 5.95 м (личен рекорд).





