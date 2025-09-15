Арманд Дуплантис пак летя!

На световното по лека атлетика в Токио 25-годишният швед направи невъзможното възможно – скочи 6.30 м и подобри за 14-и път собствения си световен рекорд в овчарския скок!
Какво се случи:
След два фаул опита, на третия прелетя над летвата.
Освен 3-та поредна световна титла, грабна и:
80 000 $ за златото
+100 000 $ бонус за рекорда
За първи път вдигна летвата още през 2020 г. (6.17 м), когато изпревари легендата Рено Лавийени. Оттогава върви сантиметър по сантиметър нагоре – и прибира бонус след бонус.
Сребро: Емануил Каралис (Гърция) – 6.00 м.
Бронз: Къртис Маршал (Австралия) – 5.95 м (личен рекорд).