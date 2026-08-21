Арманд Дуплантис победи Маноло Каралис на Диамантената лига в Лозана

Арманд Дуплантис победи Маноло Каралис в дисциплината овчарски скок, с която официално бе открита надпреварата от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана. Шведът подобри собствения си рекорд в състезанието с 6,21 метра и изпревари с пет сантиметра гръцкия си конкурент.

Дуплантис покри 6,21 метра от първия опит, след което направи два неуспешни скока за световен рекорд на 6,32.

"Стана страхотно състезание и в края наистина се затрудних. За това живеем и за това сме лекоатлети. Обичам да се състезавам срещу Маноло, особено в такава обстановка", заяви Дуплантис след състезанието, което бе проведено на площада Place de la Navigation край Женевското езеро.

Двамата скочиха с лекота на 6,01 метра и с това поставиха основите за драматичен финал. Дуплантис първи записа успешен опит на 6,16 метра и с това подобри личния си рекорд в Лозана, а Каралис бързо го последва и изравни постижението. Това бе най-високият скок в кариерата на гръцкия лекоатлет на открито и той предизвика бурна радост в отбора му.

Каралис успя да надскочи два пъти и летва на 6,21 метра, но и в двата случая я закачи в последния момент и не успя да поведе. Дуплантис пък покри височината от първия скок и така спечели първата дисциплина на Диамантената лига в Лозана, а останалите започват днес с финал на копие за жени.

"Обожавам да се състезавам тук. Успях да постигна и личен рекорд, което е чудесно. Доволен съм и се радвам, че направихме шоу за хората. Надявам се да се завърна през следващата година и да скоча колкото Мондо", каза Каралис, цитиран на сайта на Диамантената лига.