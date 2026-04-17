Арсенал без Букайо Сака в дербито с Манчестър Сити

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази оптимизъм, че крилото Нони Мадуеке ще бъде на разположение за ключовия сблъсък с Манчестър Сити в неделя — двубой, който може да се окаже решаващ в битката за титлата във Висшата лига.

Мадуеке получи травма по време на срещата със Спортинг Лисабон в Шампионската лига в сряда и напусна терена, което допълнително усложнява ситуацията за Артета. Испанецът няма да може да разчита и на другото си дясно крило — Букайо Сака, който също лекува контузия.

„Букайо със сигурност отпада за мача, както и Микел Мерино. Предстои ни още една тренировка утре, след която ще вземем окончателните решения. При Мадуеке нещата изглеждат обнадеждаващо — той е футболист, който може да играе въпреки болка. Надявам се да бъде на линия, но ще преценим след заниманието. Сака вече започна с леки упражнения, но ще му трябва още време, за да влезе в ритъм“, заяви Артета.

Очаква се в групата за двубоя да се завърнат Мартин Йодегор, както и защитниците Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори, които също се възстановяваха от контузии през последните седмици.

„Ще направим всичко възможно да разполагаме с максимален брой играчи. Те са в добро състояние и имаме варианти за всяка ситуация. Както винаги, следващият мач е най-важният. Представянето ни досега ни дава право да сме в борбата за титлата. Не отиваме в Манчестър с мисъл за равенство — целта ни е победа във всеки двубой, затова сме и на върха“, добави още наставникът.

Шест кръга преди края на сезона Арсенал води с шест точки пред Манчестър Сити, но шампионите имат и мач по-малко.