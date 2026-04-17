Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

Арсенал без Букайо Сака в дербито с Манчестър Сити

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази оптимизъм, че крилото Нони Мадуеке ще бъде на разположение за ключовия сблъсък с Манчестър Сити в неделя — двубой, който може да се окаже решаващ в битката за титлата във Висшата лига.

Мадуеке получи травма по време на срещата със Спортинг Лисабон в Шампионската лига в сряда и напусна терена, което допълнително усложнява ситуацията за Артета. Испанецът няма да може да разчита и на другото си дясно крило — Букайо Сака, който също лекува контузия.

„Букайо със сигурност отпада за мача, както и Микел Мерино. Предстои ни още една тренировка утре, след която ще вземем окончателните решения. При Мадуеке нещата изглеждат обнадеждаващо — той е футболист, който може да играе въпреки болка. Надявам се да бъде на линия, но ще преценим след заниманието. Сака вече започна с леки упражнения, но ще му трябва още време, за да влезе в ритъм“, заяви Артета.

Очаква се в групата за двубоя да се завърнат Мартин Йодегор, както и защитниците Юриен Тимбер и Рикардо Калафиори, които също се възстановяваха от контузии през последните седмици.

„Ще направим всичко възможно да разполагаме с максимален брой играчи. Те са в добро състояние и имаме варианти за всяка ситуация. Както винаги, следващият мач е най-важният. Представянето ни досега ни дава право да сме в борбата за титлата. Не отиваме в Манчестър с мисъл за равенство — целта ни е победа във всеки двубой, затова сме и на върха“, добави още наставникът.

Шест кръга преди края на сезона Арсенал води с шест точки пред Манчестър Сити, но шампионите имат и мач по-малко.

#Висша лига 2025/26 #ФК Арсенал #Микел Артета

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Европейски футбол

Нова загуба отдалечи Комо от зона Шампионска лига
Нова загуба отдалечи Комо от зона Шампионска лига
Сезонът за Кристиан Ромеро приключи Сезонът за Кристиан Ромеро приключи
Чете се за: 01:15 мин.
Челси подписа дългосрочен договор с Кайседо Челси подписа дългосрочен договор с Кайседо
Чете се за: 00:32 мин.
Ерве Ренар няма да води повече националния тим по футбол на Саудитска Арабия Ерве Ренар няма да води повече националния тим по футбол на Саудитска Арабия
Чете се за: 02:00 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Драгомир Драганов с две назначения в кипърския елит Драгомир Драганов с две назначения в кипърския елит
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Пари срещу глас: Какви са новите схеми за купуване на гласове
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от схемата OneCoin
Чете се за: 01:00 мин.
По света
