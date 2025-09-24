БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арсенал и Манчестър Сити спечелиха гостуванията си и продължават напред за Купата на Лигата

Милен Костов от Милен Костов
И двата отбора преодоляха опоненти от Лига 1 с резултат 2:0.

Манчестър Сити
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал и Манчестър Сити продължават към осминафиналите на Купата на Лигата. "Артилеристите" се наложиха над Порт Вейл с 2:0, докато "гражданите" надиграха Хъдърсфийлд със същия резултат.

Възпитаниците на Хосеп Гуардиола откриха резултата в 18-ата минута, когато Фил Фодън размени двойно подаване с Дивайн Мукаса и се разписа с шут извън наказателното поле в далечния ъгъл.

След почивката гостите подпечатаха успеха си с второ попадение. Фил Фодън подаде към Савиньо, който записа името си сред голмайсторите с плътен шут от малък ъгъл.

Лятното попълнение на Арсенал Еберечи Езе отбеляза първия си гол за лондончани. Полузащитникът стреля от движение в далечния ъгъл от вътрешността на наказателното поле.

През второто полувреме футболистите на Микел Артета се доближиха до следващия етап на турнира с нов гол. Резервата Леандро Тросар оформи крайния резултат с удар от границата на пеналтерията.

