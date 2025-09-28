БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

"Артилеристите" се върнаха на второто място във Висшата лига.

Арсенал
Снимка: БТА
Слушай новината

Арсенал направи обрат срещу Нюкасъл за 2:1, след като почти до края на редовното време изоставаше в резултата с 0:1. "Свраките" дълго време водеха в резултата с попадение на новия си таран Ник Волтемаде, който се разписа с глава след центриране на италианския национал Сандро Тонали в 34-ата минута.

Малко преди това пък, в 15-ата минута, главният съдия от Австралия Жаред Гилет посочи бялата точка за нарушение на вратаря на домакините Ник Поуп срещу Виктор Гьокереш, но след преразглеждане от видеоасистент арбитрите, стана ясно, че стражът на "свраките" е чукнал топката преди контакта с шведския таран.

След почивката Арсенал осъществи натиск в желанието си да изравни, като пропуски за "артилеристите" направиха Еберечи Езе, Юриен Тимбер и Гьокереш. Междувременно Жоелинтон и Джейкъб Мърфи имаха възможност да решат всичко за Нюкасъл.

Подобно на мача с Манчестър Сити, селекцията на Микел Артета изравни в последните минути, като автор на гола бе испанският национал Микел Мерино. Той получи пас от Деклан Райс и с прострелен удар от близко разстояние направи 1:1.

В края на редовното време от Нюкасъл имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Габриел Магаляеш, но след преглед с ВАР се прецени, че няма основания за отсъждане на наказателен удар.

Дълбоко в добавеното време именно Габриел донесе успеха на Арсенал и ценните три точки, които качиха тима на второ място с 13 точки. Нюкасъл е на 15-а позиция с 6.

#Висша лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
4
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
България днес е волейбол: Успех, момчета!
6
България днес е волейбол: Успех, момчета!

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
5
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Европейски футбол

Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига
Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига
Рома се изравни с Наполи на върха в Италия Рома се изравни с Наполи на върха в Италия
Чете се за: 01:32 мин.
Астън Вила се отчете и във Висшата лига Астън Вила се отчете и във Висшата лига
Чете се за: 01:07 мин.
Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига
Чете се за: 01:17 мин.
Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер
Чете се за: 01:20 мин.
Уувърхемптън спечели първата си точка в гостуването на Тотнъм Уувърхемптън спечели първата си точка в гостуването на Тотнъм
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия" Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Сиренето поскъпна най-много за година – цената скочи с близо...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Парламентарни избори в Молдова: Ключов избор между ЕС и Русия
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Британският поп идол Роби Уилямс пее на стадион „Васил...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ