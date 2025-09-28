Арсенал измъкна трите точки от гостуването на Нюкасъл с два късни гола

Арсенал направи обрат срещу Нюкасъл за 2:1, след като почти до края на редовното време изоставаше в резултата с 0:1. "Свраките" дълго време водеха в резултата с попадение на новия си таран Ник Волтемаде, който се разписа с глава след центриране на италианския национал Сандро Тонали в 34-ата минута.

Малко преди това пък, в 15-ата минута, главният съдия от Австралия Жаред Гилет посочи бялата точка за нарушение на вратаря на домакините Ник Поуп срещу Виктор Гьокереш, но след преразглеждане от видеоасистент арбитрите, стана ясно, че стражът на "свраките" е чукнал топката преди контакта с шведския таран.

След почивката Арсенал осъществи натиск в желанието си да изравни, като пропуски за "артилеристите" направиха Еберечи Езе, Юриен Тимбер и Гьокереш. Междувременно Жоелинтон и Джейкъб Мърфи имаха възможност да решат всичко за Нюкасъл.

Подобно на мача с Манчестър Сити, селекцията на Микел Артета изравни в последните минути, като автор на гола бе испанският национал Микел Мерино. Той получи пас от Деклан Райс и с прострелен удар от близко разстояние направи 1:1.

В края на редовното време от Нюкасъл имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Габриел Магаляеш, но след преглед с ВАР се прецени, че няма основания за отсъждане на наказателен удар.

Дълбоко в добавеното време именно Габриел донесе успеха на Арсенал и ценните три точки, които качиха тима на второ място с 13 точки. Нюкасъл е на 15-а позиция с 6.