Арсенал нокаутира Ливърпул и се настани на върха във Висшата лига

Арсенал продължава да набира скорост във Висшата лига по пътя към четвъртия пореден верен ход. Селекцията на Микел Артета матира Ливърпул с 1:0 в среща от деветия кръг, изиграна на Анфийлд"

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В герой за действащите шампиони се превърна Кай Хаверц, който се разписа през първото полувреме. По този начин лондончани спряха устрема от две последователни победи в английския елит на състава, воден от Андони Илариола. Мачът предложи положения и пред двете врати, но "топчиите" успяха да запазят преднината си и така спряха мърсисайдци да се намесят по-сериозно за челните позиции. Освен това "артилеристите" триумфираха за първи път на "Анфийлд" от 2012 година насам.

Това се оказа достатъчно за тима от Лондон да се изкачи еднолично на върха във временното класиране с 24 точки, а "червените" се намират на петото място с 15. На 7 ноември (събота) Арсенал ще домакинства на Хъл Сити, докато Ливърпул ще има визита на Кристъл Палас ден по-късно.

Първите 15 минути се оказаха спокойни, като и двата отбора разиграваха доста бързо и това доведе до грешки.

Постепенно гостите поеха инициативата и това даде резултат 16-та минута. Алисон подаде лошо напред и Жереми Жаке сгреши, губейки топката. В този момент Деклан Райс изскочи на десния фланг и пусна подаване към Кай Хаверц, който засече от няколко метра и откри резултата.

Домакините се опитаха да отговорят и да създадат напрежение пред вратата на Давид Рая ,но без успех. „Артилеристите“ обаче стигаха до по-чистите положения. След центриране, отправено от Христос Цолис, топката стигна до Нони Мануеке и той стреля от малък ъгъл в тялото на Юриен Тимбер. Последва удар и на Райс, който поизпоти Райс с опасен удар, оказал се спасен от стража.

В 26-та минута мърсисайдци бяха близо до изразителното попадение. Александър Исак се размина с опасна топка точна пред голлинията и пред намесата на Рая.

В 39-та минута „червените“ бяха още по-близо до гола. Флориан Вирц стреля от границата на наказателното поле, но встрани, а топката удари гредата.

Пореден шанс пред домакинския тим се откри и след това, когато Алексис Мак Алистър бе оставен непокрит и засече подаване на Милош Керкез, стреляйки встрани.

Мърсисайдци опитаха да наложат териториално надмощие в началото на второто полувреме. В 56-та минута Кекез изведе в наказателното поле Керкез, който стреля над вратата.

12 минути по-късно подхлъзване на Жаке даде шанс на лондончани да удвоят. Цолис напредна и центрира към Мартин Йодегор. Все пак Жаке се върна и изби в корнер, от който не излезе нищо опасно.

„Червените“ не се отказаха от мисълта за изравнителното попадение, но стигаха трудно стигаха до възможност, с която да застрашат вратата на Рая. До края не се случи нищо по-интересно и това бе всичко.