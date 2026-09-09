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Арсенал оцеля в Неапол и стартира с победа в Шампионската лига

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
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Единственото попадение в мача реализира капитанът Мартин Йодегор в 75-ата минута.

Наполи - Арсенал
Снимка: БГНЕС
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Арсенал започна новата си кампания в Шампионската лига с трудна победа с 1:0 като гост на Наполи. Единственото попадение в мача реализира капитанът Мартин Йодегор в 75-ата минута.

„Топчиите“ имаха превес във владението и създадоха по-опасните положения, но дълго време не успяваха да преодолеят защитата на домакините. Давид Рая трябваше да се намесва след удари на Кевин Де Бройне и Матео Политано, докато от другата страна Алекс Мерет спаси удари на Микел Мерино и Бен Уайт.

Арсенал пропусна няколко отлични възможности преди почивката, като Букайо Сака дори не успя да се разпише сам срещу вратаря. След паузата и Инкапие направи сериозен пропуск от близко разстояние.

Натискът на гостите все пак даде резултат в 75-ата минута, когато Йодегор отправи неспасяем удар и донесе аванса на Арсенал.

Наполи се хвърли напред в края, но не успя да стигне до изравняване. Арсенал пък пропусна да сложи точка на спора, след като Мадуеке и Цолис имаха добри възможности в заключителните минути.

Така Арсенал записа четвърта победа от четири мача от началото на сезона във всички турнири.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Арсенал #ФК Наполи

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